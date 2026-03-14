Disturbi alimentari casi in aumento nel Veronese e pazienti sempre più giovani

A Verona sono in crescita i casi di disturbi alimentari, con un numero di pazienti sempre più giovani che si rivolgono ai centri specialistici. La situazione segue un andamento simile a quello rilevato in altre parti del Paese, dove l’aumento di diagnosi tra adolescenti e giovani adulti è evidente. Le strutture sanitarie locali stanno affrontando un incremento della richiesta di assistenza e terapia.

Verona registra un nuovo incremento dei disturbi del comportamento alimentare, confermando il trend nazionale. Nel 2025 i casi sono aumentati del 22,2% rispetto all’anno precedente, con una crescita significativa dei pazienti maschi e un abbassamento dell’età di esordio. È il quadro tracciato dal Centro di riferimento regionale dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata (Aoui), che in occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla (in calendario il 15 marzo) ha organizzato due giornate informative aperte alla cittadinanza. La prima è stata venerdì 13 marzo al Polo Confortini di Borgo Trento e la seconda sarà lunedì 16 marzo nell’atrio del Policlinico di Borgo Roma, dalle 9 alle 17. 🔗 Leggi su Veronasera.it Articoli correlati Leggi anche: Sempre più giovani donne. Disturbi alimentari, fenomeno in crescita in Bergamasca Umbria, i monumenti si colorano di lilla contro i disturbi alimentari: casi in aumento, la fascia di età a rischioNella giornata per la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare, il prossimo 15 marzo, molti monumenti e luoghi simbolo in Umbria saranno... Una raccolta di contenuti su Disturbi alimentari Temi più discussi: Disturbi alimentari: più casi, si abbassa l’età. Ed anche maschi in cura; Disturbi alimentari, allarme SINPIA: oltre 3 milioni di casi in Italia. Esordio precoce a 8 anni e boom del 35% dopo la pandemia; Disturbi alimentari sempre più precoci: segnali già nei bambini di 8-9 anni; Per i disturbi alimentari Sos casi in aumento. Disturbi alimentari: più casi, più maschi e più giovaniI disturbi del comportamento alimentare sono stati il 22,2% in più nel 2025 rispetto all’anno precedente. Aumentano i maschi che ne soffrono e anche i pazienti in età preadolescenziale. Il Centro regi ... giornaleadige.it Disturbi alimentari, allarme SINPIA: oltre 3 milioni di casi in Italia. Esordio precoce a 8 anni e boom del 35% dopo la pandemiaI disturbi alimentari colpiscono tre milioni di italiani, con esordi allarmanti a otto anni. La SINPIA raccomanda cure precoci multidisciplinari. orizzontescuola.it Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla. Accordo per la prevenzione dei disturbi alimentari - facebook.com facebook Auxologico organizza l'evento in presenza "Giornata Nazionale dei Disturbi Alimentari 2026", martedì 17 marzo alle ore 18.00, a Milano presso Auxologico San Luca in Piazzale Brescia 20. La partecipazione è gratuita, l'iscrizione obbligatoria. auxologico.it/ev x.com