Petardi nel bosco innescano incendio a Valfurva denunciati quattro giovani inglesi

Quattro giovani turisti inglesi sono stati denunciati per aver causato un incendio boschivo sopra Santa Caterina Valfurva. L’incendio, scoppiato martedì, ha interessato le aree forestali della zona. Secondo le autorità, i responsabili avrebbero acceso petardi nel bosco, provocando così le fiamme. Le operazioni di spegnimento sono state avviate immediatamente e sono ancora in corso.

Sono quattro giovani turisti inglesi i responsabili dell’incendio boschivo che da martedì interessa i boschi sopra Santa Caterina Valfurva. I ragazzi, arrivati in zona per partecipare a una gara di sci, sono stati denunciati dai carabinieri forestali alla Procura dei minori per incendio boschivo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Lanciano petardi nel bosco a Valfurva e provocano un incendio: denunciati 4 giovani turisti inglesiQuattro giovani turisti inglesi sono stati denunciati a Sondrio per incendio boschivo colposo. Lanciano petardi nel bosco e bruciano 10 ettari di terrenoÈ stata una giornata impegnativa quella di martedì 7 aprile per i vigili del fuoco lombardi, impegnati per ore a domare un incendio boschivo... Si parla di: Petardi nel bosco innescano incendio a Valfurva, denunciati quattro giovani inglesi. Lanciano petardi nel bosco e scoppia un incendio: complesso intervento dei vigili del fuoco, quattro giovani inglesi individuati e denunciatiSONDRIO. Lanciano dei petardi e scatenano un incendio nel bosco: quattro giovani sono stati individuati dai carabinieri forestali. Il fatto è successo nel sondrino, a Santa Caterina di Valfurna dove d ... ildolomiti.it Lanciano petardi nel bosco a Valfurva e provocano un incendio: denunciati 4 giovani turisti inglesiQuattro giovani turisti inglesi sono stati denunciati a Sondrio per incendio boschivo colposo. Lanciando petardi, hanno causato il rogo che ha distrutto oltre 10 ettari di bosco a Valfurva. fanpage.it