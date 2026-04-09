Lanciano petardi nel bosco e bruciano 10 ettari di terreno

Martedì 7 aprile, i vigili del fuoco della Lombardia sono intervenuti a Santa Caterina di Valfurva per un incendio boschivo che ha interessato circa 10 ettari di terreno. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore, dopo che alcuni individui avevano lanciato petardi nel bosco, causando l'incendio. La zona è stata evacuata e sono in corso indagini per identificare i responsabili.

È stata una giornata impegnativa quella di martedì 7 aprile per i vigili del fuoco lombardi, impegnati per ore a domare un incendio boschivo divampato a Santa Caterina di Valfurva.Secondo le prime ricostruzioni, a provocare il rogo sarebbero stati quattro giovani inglesi che avrebbero lanciato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Bosco in fiamme, bruciano 10 ettari di terreno: è il secondo caso in pochi giorni Scoppia un maxi incendio sul lago Maggiore: in fiamme oltre 10 ettari di bosco, evacuati i residentiUn vasto incendio ha colpito la sponda lombarda del lago Maggiore tra sabato 4 e domenica 5 aprile. Argomenti più discussi: Lanciano petardi nel bosco e scoppia un incendio: complesso intervento dei vigili del fuoco, quattro giovani inglesi individuati e denunciati; Lanciano petardi nel bosco e bruciano 10 ettari di terreno; Spaventoso incidente a quota 2mila metri: precipita per 200 metri sulla neve ghiacciata tra le rocce: scialpinista soccorso ed elitrasportato in ospedale. Lanciano petardi nel bosco e scoppia un incendio: complesso intervento dei vigili del fuoco, quattro giovani inglesi individuati e denunciatiSONDRIO. Lanciano dei petardi e scatenano un incendio nel bosco: quattro giovani sono stati individuati dai carabinieri forestali. Il fatto è successo nel sondrino, a Santa Caterina di Valfurna dove d ... ildolomiti.it A scatenare l'incendio boschivo alcuni petardi lanciati in una zona secca, i quattro giovani sono stati denunciati - facebook.com facebook