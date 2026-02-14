Milano il Comune potenzia i servizi diurni dedicati alla disabilità | due nuovi centri

Il Comune di Milano ha aperto due nuovi centri diurni per le persone con disabilità, rispondendo alla crescente richiesta di spazi di supporto. La decisione deriva dall’aumento delle segnalazioni di famiglie che cercano strutture affidabili e accessibili per i propri cari. I nuovi centri sono situati in zone strategiche e offrono servizi personalizzati per migliorare la qualità di vita degli utenti.

Milano, 14 febbraio 2026 – Potenziare i servizi diurni dedicati alle persone con disabilità ampliando e qualificando l'offerta cittadina. È l'obiettivo del Comune di Milano che, con una delibera approvata dalla Giunta, ha infatti avviato l'iter per l'attivazione di due Centri socio-educativi (CSE) comunali. Con 60 posti complessivi, le due strutture andranno ad aggiungersi ai 18 enti convenzionati che oggi garantiscono l'accoglienza a 252 persone con l'obiettivo di favorire il benessere psicofisico di chi convive con una disabilit à che necessita di sostegno elevato. La riorganizzazione. Il provvedimento dà l'avvio formale, inoltre, a una parziale riorganizzazione del sistema dei Centri diurni per disabili (CDD): a seguito della trasformazione delle due strutture di via Anfossi e Cherasco in CSE, alle famiglie degli attuali utenti verrà garantita la possibilità di scegliere un'alternativa all'interno della rete dei centri cittadini comunali e convenzionati per proseguire nella fruizione del servizio che, come sempre, comprenderà anche il trasporto all'andata e al ritorno.