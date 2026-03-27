Rimini al centro dell’innovazione per la disabilità | la ministra Locatelli alla TechCare Expo

Venerdì mattina, alla Fiera di Rimini, si è svolta la seconda giornata di TechCare Expo, evento organizzato dal Gruppo Maggioli che si concentra su temi legati alla cura, all’assistenza e all’inclusione delle persone con disabilità. La ministra per le Disabilità ha partecipato all’evento, che ha visto la presenza di diversi operatori del settore e aziende dedicate allo sviluppo di soluzioni innovative in questo ambito.

“Occasioni come queste dovrebbero essere moltiplicate all’infinito - ha detto la ministra - per consentire a operatori sanitari, istituzioni, amministrazioni, imprese e terzo settore di avere un confronto diretto, uno scambio prezioso per chiunque si occupi di disabilità e fragilità. Occorre un cambio di passo sia a livello di investimenti che a livello culturale: il diritto di tutti al godimento di una vita piena, dal punto di vista lavorativo, sociale, ricreativo, culturale. Passiamo dall’assistenza alla valorizzazione delle persone”. RiminiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Boom di presenze nell'entroterra riminese. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Rimini al centro dell’innovazione per la disabilità: la ministra Locatelli alla TechCare Expo Articoli correlati TechCare Expo, a Rimini il 26 e 27 marzo: welfare, disabilità e non autosufficienza al centro del dibattitoIl 26 e 27 marzo 2026 la Fiera di Rimini ospita la prima edizione di TechCare Expo, evento nazionale promosso dal Gruppo Maggioli che mette a... Dall’AI alla robotica: nasce TechCare Expo, la fiera delle tecnologie per disabilità e autonomiaAlla Fiera di Rimini debutta TechCare Expo, il nuovo evento nazionale dedicato a tecnologie, intelligenza artificiale e innovazione per la cura, la... Approfondimenti e contenuti su TechCare Expo Temi più discussi: Alla Fiera di Rimini arriva la prima edizione di TechCare Expo; Alla Fiera di Rimini la prima edizione di TechCare Expo; TechCare Expo, a Rimini il 26 e 27 marzo: welfare, disabilità e non autosufficienza al centro del dibattito; Rimini, TechCare Expo. Il ministro Locatelli in Fiera per il convegno Progettare l'accoglienza. TechCare Expo Rimini, arriva la ministra Locatelli: Passare dall’assistenza alla valorizzazione delle personeAl TechCare Expo di Rimini arriva anche la Ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli per la seconda e ultima giornata di TechCare del nuovo evento organizzato dal Gruppo Maggioli dedicato al ... chiamamicitta.it TechCare Expo: domani il taglio del nastro a Rimini FieraTutto pronto per TechCare Expo, che dal domani al 27 marzo, animerà la Fiera di Rimini. il nuovo appuntamento nazionale dedicato al futuro della cura, ... chiamamicitta.it A TechCare Expo, presso la Fiera di Rimini, panoramica su tecnologia, cura ed inclusione. Presso l'Area Sport particolare attenzione alle discipline per atleti paralimpici. Tra queste il golf, con i giocatori Loris Stradi e Andrea Plachesi, testimonial a rappresenta x.com A TechCare Expo, presso la Fiera di Rimini, panoramica su tecnologia, cura ed inclusione. Presso l'Area Sport particolare attenzione alle discipline per atleti paralimpici. Tra queste il golf, con i giocatori Loris Stradi e Andrea Plachesi, testimonial a rappresenta - facebook.com facebook