Rimini al centro dell’innovazione per la disabilità | la ministra Locatelli alla TechCare Expo

Da riminitoday.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì mattina, alla Fiera di Rimini, si è svolta la seconda giornata di TechCare Expo, evento organizzato dal Gruppo Maggioli che si concentra su temi legati alla cura, all’assistenza e all’inclusione delle persone con disabilità. La ministra per le Disabilità ha partecipato all’evento, che ha visto la presenza di diversi operatori del settore e aziende dedicate allo sviluppo di soluzioni innovative in questo ambito.

“Occasioni come queste dovrebbero essere moltiplicate all’infinito - ha detto la ministra - per consentire a operatori sanitari, istituzioni, amministrazioni, imprese e terzo settore di avere un confronto diretto, uno scambio prezioso per chiunque si occupi di disabilità e fragilità. Occorre un cambio di passo sia a livello di investimenti che a livello culturale: il diritto di tutti al godimento di una vita piena, dal punto di vista lavorativo, sociale, ricreativo, culturale. Passiamo dall’assistenza alla valorizzazione delle persone”. RiminiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Boom di presenze nell'entroterra riminese. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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