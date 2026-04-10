Dimostrazione della pratica dell' uncinetto grazie al Gruppo Uncinettine di Pollutri

Sabato pomeriggio a Pollutri si è tenuto un evento dedicato alla dimostrazione della pratica dell'uncinetto, organizzato dalla Pro Loco Pollutri Aps e dal Gruppo Uncinettine di Pollutri. L'iniziativa si è svolta nel centro del paese e ha visto la partecipazione di diverse persone interessate a osservare le tecniche di lavorazione. L'evento ha avuto luogo nel pomeriggio del 11 aprile.

Nel pomeriggio di sabato 11 aprile, a Pollutri, appuntamento con la creatività targato Pro Loco Pollutri Aps. Quarto evento dell'anno, organizzato in collaborazione con il Gruppo Uncinettine e patrocinato dall’amministrazione comunale, per la conservazione e la divulgazione dell'antica pratica. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Balestra e inclusione, una dimostrazione praticaFirenze, 17 gennaio 2026 - Ha superato ogni aspettativa la dimostrazione di tiro con la balestra per persone non vedenti e ipovedenti che si è svolta... Bagnolo Mella: gruppo uncinetto e magliaHai voglia di creare, rilassarti e stare in compagnia? Unisciti al Gruppo Uncinetto e Maglia. Argomenti più discussi: Palestre della Salute – II Edizione; I dilemmi della sovranità digitale; Ante '67: il Consiglio di Stato su aerofotogrammetrie e prove documentali; Artemis 2 in volo, l'Italia della Space Economy torna sulla Luna. Dimostrazione della pratica dell'uncinetto grazie al Gruppo Uncinettine di PollutriNel pomeriggio di sabato 11 aprile, a Pollutri, appuntamento con la creatività targato Pro Loco Pollutri Aps. Quarto evento dell'anno, organizzato in collaborazione con il Gruppo Uncinettine e patroci ... chietitoday.it “Nonostante ieri siano scese le quotazioni del petrolio, in tutta Italia, in autostrada e in tutte le regioni, sono aumentati lo stesso i prezzi dei carburanti, sia della benzina che del gasolio. L’ennesima dimostrazione di come si continui a speculare. Speriamo che i - facebook.com facebook