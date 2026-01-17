Balestra e inclusione una dimostrazione pratica

Il 17 gennaio 2026, presso il Circolo Ricreativo e Culturale Gino Baragli a Firenze, si è svolta una dimostrazione di tiro con la balestra rivolta a persone non vedenti e ipovedenti. Un'occasione per evidenziare come l'inclusione e l'accessibilità possano favorire la partecipazione a attività sportive, promuovendo l'integrazione e la sensibilità verso le diverse esigenze. Un evento che ha dimostrato l'importanza di strumenti e approcci adattati per superare le bar

Firenze, 17 gennaio 2026 - Ha superato ogni aspettativa la dimostrazione di tiro con la balestra per persone non vedenti e ipovedenti che si è svolta al Circolo Ricreativo e Culturale Gino Baragli, nel quartiere fiorentino di Campo di Marte. L'iniziativa, promossa da ASD Blind Fighters presieduto da Danilo Musarella e dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Firenze, con la collaborazione dell'A.S.D. G.S. Monteaperti – Gruppo Balestrieri Monteaperti 1260, ha registrato una partecipazione numerosa e un entusiasmo che ha accompagnato l'evento intero. Per l'occasione il Circolo Gino Baragli si è trasformato in un vero laboratorio di inclusione sportiva.

TGR Rai Toscana. . Sport e inclusione: dall'esperienza di un armaiolo e dall'intraprendenza del gruppo balestrieri Monteaperti 1260 nasce l'opportunità per ciechi e ipovedenti di utilizzare la balestra in autonomia. Una dimostrazione è stata organizzata al circ - facebook.com facebook

