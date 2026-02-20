Bagnolo Mella | gruppo uncinetto e maglia

A Bagnolo Mella, un gruppo dedicato all’uncinetto e alla maglia si riunisce ogni settimana in un locale del centro. La passione per le creazioni fatte a mano ha portato molte persone a condividere tecniche e consigli, creando un ambiente amichevole. Tra chi ha iniziato da poco e chi ha anni di esperienza, tutti trovano spazio per imparare e scambiarsi idee. Le prossime riunioni sono programmate per questo mese nel pomeriggio.

Hai voglia di creare, rilassarti e stare in compagnia? Unisciti al Gruppo Uncinetto e Maglia. Che tu sia espertao o alle prime maglie, qui puoi imparare, condividere idee e realizzare progetti insieme. Ritrovo ogni 15 giorni alle ore 20.30 alla Sala Tedoldi. Un'occasione per intrecciare fili.