Il caso Delmastro ha portato il governatore del Piemonte a commentare le recenti dimissioni dell’assessora Chiorino, affermando che nella sua squadra ci sono persone che mettono il bene della Regione davanti alle proprie ambizioni. La dichiarazione si inserisce nel dibattito in corso sulla gestione della crisi politica in corso nella giunta regionale, con il focus sulla stabilità e le decisioni prese dai vari componenti.

“Abbiamo nella nostra compagine persone che sanno anteporre il bene della Regione anche alle loro legittime ambizioni personali. Questo ti rende più forte. Ancora una volta assumiamo una consapevolezza di come anche se uno è onesto, anche se uno è una persona per bene, a volte si può sbagliare in buona fede. Agli sbagli deve sempre seguire l’assunzione di responsabilità e qui è avvenuto. Deve esserci anche una reazione delle istituzioni e oggi la pelle è più forte. Lo diciamo nel rispetto di una lotta alla criminalità che si insinua dove può insinuarsi, nelle maggioranze e nelle opposizioni, nei partiti di destra e di sinistra, negli imprenditori, ovunque”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Delmastro, Cirio su dimissioni assessora Chiorino: "Piemonte anteposto ad ambizioni personali"

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