Dimenticati negli Stalag | il libro che riscrive il dramma degli IMI

Nella mattinata di venerdì 10 aprile 2026, si è svolto un evento presso le mura di Villa Obizzi ad Albignasego, dedicato alla memoria dei soldati italiani deportati in Germania durante la guerra. Il momento ha coinvolto relatori e pubblico in un approfondimento storico e culturale, con particolare attenzione alle vicende degli internati militari italiani (IMI). La giornata ha visto la presentazione di un libro che tratta il dramma di chi è stato dimenticato nel periodo degli Stalag.

Le mura di Villa Obizzi ad Albignasego hanno ospitato, nella tarda mattinata di questo venerdì 10 aprile 2026, un momento di profonda riflessione storica legato alla memoria dei soldati italiani deportati in Germania. Stefano Furlanetto ha presentato la sua opera pubblicata da Tracciati, intitolata Prigionieri nella storia. IMI e i compagni di Stalag, un volume che sta raccogliendo l’attenzione del pubblico per il modo in cui ricostruisce il dramma degli Internati Militari Italiani, ovvero quel gruppo composto tra i 650 e gli 800 mila militari. Il recupero di una ferita storica dimenticata. L’analisi condotta dall’autore si concentra sulla ricostruzione dettagliata della deportazione subita dai militari durante il secondo conflitto mondiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dimenticati negli Stalag: il libro che riscrive il dramma degli IMI Domenico Caliendo, il video della polizia stradale riscrive il dramma: cosa si vedeLa tragedia del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di appena due anni e mezzo morto a fine febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dopo più di... Famosi per un libro, carneadi per sempre. Vite tempestose di scrittori dimenticatiMarcello Gallian (1902-68) - legionario fiumano, fascista di sinistra - fu scrittore di punta del regime, caduto in disgrazia alla fine della guerra:...