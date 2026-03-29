Domenico Caliendo il video della polizia stradale riscrive il dramma | cosa si vede

Un video diffuso dalla polizia stradale ricostruisce le fasi dell’incidente che ha coinvolto un bambino di due anni e mezzo, causando la sua morte a fine settimana. Le immagini mostrano l’auto coinvolta e alcune riprese sul luogo dell’incidente, offrendo una visuale più dettagliata di quanto accaduto. La vicenda ha suscitato commenti e reazioni tra chi ha assistito alla vicenda.

La tragedia del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di appena due anni e mezzo morto a fine febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dopo più di sessanta giorni in terapia intensiva passati attaccato ai tubicini dell’Ecmo, perché l’operazione che doveva salvargli la vita si è trasformata in un calvario infame quando ci si è accorti che il cuoricino da trapiantare era “bruciato”, sta tutta in dodici, massimo sedici minuti. È lì, è su quella tempistica che non torna del tutto, sugli ultimi attimi in sala operatoria, che la procura partenopea (giustamente) vuole vederci chiaro e vuole acquisire ogni elemento utile per farlo. È passato un mese dai funerali commossi di Domenico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Domenico Caliendo, il video della polizia stradale riscrive il dramma: cosa si vede Articoli correlati Leggi anche: Domenico Caliendo, le indagini: l'orario del trapianto nei verbali della polizia stradale Contenuti utili per approfondire Domenico Caliendo Temi più discussi: Ore 14 Sera - La morte del piccolo Domenico: la cartella clinica ritoccata - Video; Morte Domenico Caliendo, un video conferma: cuore espiantato prima di controllare il nuovo organo; Domenico Caliendo, il caposala: Oppido iniziò a operare prima del nuovo cuore; Morte del piccolo Domenico Caliendo: La responsabilità è dell’equipe partita da Napoli. Temperatura mai verificata. Morte del piccolo Domenico, in un video si vede cosa è accaduto davvero al momento del trapiantoIl trapianto di cuore di Domenico Caliendo a Napoli solleva gravi interrogativi su procedure e gestione dell'organo ... bigodino.it Morte Domenico Caliendo, un video conferma: cuore espiantato prima di controllare il nuovo organoIl video acquisito dalla Procura di Napoli attesterebbe che l'espianto del cuore malato a Domenico Caliendo sarebbe stato avviato prima del controllo sul ... fanpage.it Morte Domenico Caliendo, la lettera dell'avvocato: «Chiediamo le dimissioni della dirigenza del Monaldi» - facebook.com facebook Morte #domenico caliendo: #direttrice #monaldi: «Sorpresa per le parole del legale» x.com