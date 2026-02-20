Gli hater che avevano diffamato Segre si sono scusati e hanno offerto un risarcimento. Dopo le offese online, alcuni hanno inviato lettere di scuse e hanno versato denaro alla Fondazione Memoriale della Shoah. Altri hanno proposto di pagare somme che variano tra 500 e 2000 euro, oppure di svolgere lavori di pubblica utilità. Questa iniziativa mira a riparare il danno e a mostrare un segnale di responsabilità. Gli autori delle offese hanno anche confermato di voler riparare il danno arrecato.

Puntano a una giustizia “riparativa“ gli odiatori che hanno offeso la Segre. Lettere di scuse, risarcimenti già versati alla Fondazione Memoriale della Shoah, altre proposte di versamenti di somme, dai 500 fino ai duemila euro, e di lavori di pubblica utilità. Da quanto è emerso nell’udienza pre-dibattimentale, i leoni da tastiera, accusati di diffamazione aggravata dall’odio razziale per insulti via social alla senatrice a vita Liliana Segre, sono già usciti dal procedimento o puntano ad ottenere la messa alla prova per chiudere il loro capitolo giudiziario. Nell’udienza davanti alla giudice Francesca Ghezzi della sesta sezione penale, infatti, erano imputate ieri otto persone in tutto, dopo le denunce della sopravvissuta al genocidio, assistita dall’avvocato Vincenzo Saponara. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Diffamazione Segre. Gli hater si scusano e offrono risarcimento

