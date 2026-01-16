Cooperazione bilaterale | Meloni e Giappone rafforzano i rapporti
Il rafforzamento della cooperazione tra Italia e Giappone si evidenzia con la visita di Meloni a Tokyo, dove ha incontrato il Primo Ministro Takaichi Sanae. Questa occasione ha permesso di consolidare i rapporti bilaterali, promuovendo un dialogo strategico su temi di interesse comune e rafforzando la collaborazione tra i due paesi in ambiti economici, culturali e diplomatici.
Meloni a Tokyo: rafforzata la cooperazione bilaterale con il Primo Ministro giapponese Takaichi Sanae. Nel corso della giornata odierna, la Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni è stata accolta a Tokyo dal Primo Ministro giapponese Takaichi Sanae per un incontro al vertice che ha confermato la solidità e la prospettiva crescente delle relazioni tra Italia e Giappone. L'appuntamento si è svolto in un contesto internazionale segnato da tensioni e crisi globali, elemento che ha reso ancora più centrale il dialogo tra due Paesi che condividono valori democratici, principi comuni e una visione convergente sulle principali sfide geopolitiche.
Meloni e Takaichi, 'difendiamo l'ordine internazionale libero e basato sul diritto' Italia e Giappone condividono "principi normativi e istituzionali che ci permettono di scegliere il rafforzamento della cooperazione bilaterale e di agire insieme sulla scena globale - facebook.com facebook
Durante l'incontro, hanno esaminato i profondi legami storici tra i due Paesi fratelli e il continuo sviluppo e crescita della cooperazione bilaterale, volta a garantire il benessere e la prosperità dei loro popoli. x.com
