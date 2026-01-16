Cooperazione bilaterale | Meloni e Giappone rafforzano i rapporti

Il rafforzamento della cooperazione tra Italia e Giappone si evidenzia con la visita di Meloni a Tokyo, dove ha incontrato il Primo Ministro Takaichi Sanae. Questa occasione ha permesso di consolidare i rapporti bilaterali, promuovendo un dialogo strategico su temi di interesse comune e rafforzando la collaborazione tra i due paesi in ambiti economici, culturali e diplomatici.

Meloni a Tokyo: rafforzata la cooperazione bilaterale con il Primo Ministro giapponese Takaichi Sanae. Nel corso della giornata odierna, la Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni è stata accolta a Tokyo dal Primo Ministro giapponese Takaichi Sanae per un incontro al vertice che ha confermato la solidità e la prospettiva crescente delle relazioni tra Italia e Giappone. L’appuntamento si è svolto in un contesto internazionale segnato da tensioni e crisi globali, elemento che ha reso ancora più centrale il dialogo tra due Paesi che condividono valori democratici, principi comuni e una visione convergente sulle principali sfide geopolitiche. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

