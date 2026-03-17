il dovere e la passione di informare ogni giorno

I giornalisti del Mattino hanno celebrato ieri i tanti anni di attività con un messaggio collettivo, ricordando l'anniversario della fondazione del quotidiano, avvenuta il 16 marzo. In questa occasione, hanno rivolto un augurio di buon non compleanno alla testata, sottolineando il loro impegno quotidiano nel portare avanti il dovere di informare. La giornata è passata senza eventi particolari, con un semplice riconoscimento collettivo.

Un buon non compleanno a noi: è l’augurio che ieri, 16 marzo, tutti i giornalisti del Mattino si sono rivolti nell’anniversario della fondazione del giornale, avvenuta proprio in quel giorno alle soglie della primavera del 1892 ad opera di Matilde Serao e Edoardo Scarfoglio. Lo facciamo prendendo in prestito l’unbirthday, il celebre paradosso di Lewis Carroll nel suo capolavoro “Alice nel paese delle Meraviglie”. Il Cappellaio Matto e la Lepre Marzolina, brindando con il tè, vogliono festeggiare una ricorrenza che cade ogni giorno dell'anno escluso, appunto, quello del compleanno. Ovvero 364 giorni su 365. Un espediente intrigante e scaltro per avere più tempo per festeggiare. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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