Michela Scafetta commenta con emozione il libro di Paolo Fedele, “Il cuore di una divisa nel mare dell’amore”. La giornalista si dice colpita dalla profondità del testo, che mette in luce le emozioni e i sentimenti nascosti dietro le uniformi. Dopo averlo letto, ha deciso di condividere la sua riflessione, sottolineando come spesso si dimentichi che dietro a ogni divisa ci siano persone con storie e cuori pulsanti.

Una riflessione intensa e partecipata arriva da Michela Scafetta dopo la lettura del libro Il cuore di una divisa nel mare dell’amore di Paolo Fedele. In una dichiarazione pubblica, Scafetta racconta di essere stata profondamente colpita dall’opera, definendola molto più di un semplice racconto legato alla divisa. Secondo Scafetta, il libro riesce a svelare ciò che sta “sotto” l’uniforme: «un cuore che sente, che sceglie, che resiste». Un viaggio narrativo che attraversa mare, servizio e umanità, restituendo – con delicatezza e autenticità – il significato più profondo della Guardia Costiera: donne e uomini che vegliano quotidianamente sul mare, spesso lontano dai riflettori, affrontando il rischio con professionalità, coraggio e un profondo rispetto per la vita umana. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - “Il cuore di una divisa nel mare dell’amore”, Michela Scafetta: «Dietro ogni uniforme batte un cuore»

Approfondimenti su Michela Scafetta

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Michela Scafetta

Argomenti discussi: Pregare per tornare al cuore del mondo, la bussola del Papa per il 2027; Dopo l’infarto alcune cellule muscolari si rigenerano e il cuore rinasce; I benefici per il cuore di bere caffè ogni giorno. Il cardiologo José Abellán: Lo adoro per questo; Jean-Baptiste Andrea, dentro un sogno dal cuore di ghiaccio.

«Quando avevo il cuore spezzato ho scoperto la musica di Raye. Il concerto di Bologna ha fatto il resto»Siamo stati all’unica tappa italiana del tour della cantante londinese: uno show intenso, orchestrale e profondamente emotivo che, tra jazz, confessioni e catarsi collettiva, ha trasformato un concert ... vanityfair.it

Il cuore di Conte è allo Stadium: Juve-Napoli, Veltroni esclusivoL'ex sindaco di Roma ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha fatto il punto su quello che è il big match tra la squadra di Spalletti e quella di Conte ... tuttosport.com

Michela Scafetta. . “I migliori anni della nostra vita non sono quelli che passano, ma quelli che restano. Nelle canzoni, nei ricordi, nelle emozioni che non invecchiano mai.” #RenatoZero #IMiglioriAnniDellaNostraVita #MusicaCheResta #EmozioniSenzaTe - facebook.com facebook