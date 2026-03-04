Torna l’Atp Challenger e alza l’asticella Monza riabbraccia il tennis internazionale

A Monza torna l’Atkinsons Monza Open, un torneo ATP Challenger che porta il tennis internazionale in città. La competizione si svolge sui campi di terra rossa e coinvolge giocatori provenienti da diverse nazioni. La manifestazione si svolge nei viali alberati e nelle aree verdi della città, attirando appassionati e sportivi da tutto il mondo. La città si prepara ad accogliere questa settimana di eventi tennistici.

Monza – Dalla terra rossa ai viali alberati, dai campi da gioco al cuore verde della città: la nuova edizione dell’Atkinsons Monza Open promette di trasformare Monza in una capitale del tennis per una settimana. Un salto di qualità netto, certificato dall’upgrade da Atp 100 a 125, da un montepremi che supera i 200.000 euro e da un progetto che guarda lontano. La seconda edizione Ieri alla Villa Reale di Monza è stata presentata la seconda edizione dell’Atp Challenger. Dal giorno di Pasqua (5 aprile) fino a domenica 12 aprile, Monza diventerà il punto di riferimento per il grande tennis. La scenografia sarà ancora quella della Villa Reale, dove dodici mesi fa era andato in scena un debutto da favola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

