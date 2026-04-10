Il prossimo mercato estivo potrebbe portare cambiamenti nel roster del Milan, ma ci sono alcuni giocatori che sembrano già certi di rimanere. Tra questi, ci sono elementi che hanno già dimostrato il proprio valore e che, secondo le fonti ufficiali, non saranno coinvolti in trattative di cessione. Al contrario, altri nomi sono stati indicati come probabili partenti, mentre alcune conferme sono ancora in fase di valutazione.

Portieri, difensori, esterni, centrocampisti e attaccanti: il Milan 2026-27 ha già una base solida da cui ripartire. Sono dieci i giocatori certi di restare anche nella prossima stagione, punti fermi attorno a cui Allegri costruirà la squadra. C’è chi cerca conferme e chi è chiamato al riscatto: insomma, esperienza e gioventù al potere. Per reggere il binomio campionato-Champions servirà una mano anche dal mercato, in termini numerici e di qualità della rosa. Intanto ci sono dieci mattoni su cui costruire una squadra di livello. Vediamoli. Maignan è uno dei pochi leader del Milan di quest’anno, assieme a Modric, Rabiot e Gabbia. Gli ultimi due anni non sono stati troppo “Magic” per lui e, risultati del Milan alla mano, lo si è visto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dieci e non più di dieci: chi sono i giocatori del Milan sicuri di restare in estate

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