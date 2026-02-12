Il Pd a Masci sulla sicurezza | Privo di coraggio faremo tutto quello che avrebbe dovuto fare per garantirla
Il Pd si prepara a chiedere più forze alla questura di Pescara. I membri del partito criticano il sindaco Masci, accusandolo di non aver avuto il coraggio di intervenire finora. Ora, annunciano che andranno a Roma per chiedere rinforzi, pronti a fare tutto quello che serva per garantire la sicurezza.
“Faremo esattamente ciò che il sindaco Masci non ha mai avuto il coraggio di fare: andremo subito a Roma per pretendere i necessari rinforzi alla questura di Pescara. E faremo tutto ciò che il sindaco Masci non ha fatto per consentire alla polizia locale di riattivare il turno notturno”. A dichiaralo sono i consiglieri comunali del Pd e di nuovo candidati alle elezioni parziali dell’8 e del 9 marzo, Piero Giampietro, Giovanni Di Iacovo, Francesco Pagnanelli, Michele Di Stefano e Marco Presutti. Sono loro a replicare alle dichiarazioni con cui Masci ha risposto al candidato del centrosinistra Carlo Costantini che proprio di sicurezza nei giorni scorsi è tornato a parlare avanzando le sue proposte.🔗 Leggi su Ilpescara.it
