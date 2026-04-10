Sabato 11 aprile alle 21:30, il programma televisivo “Accordi & Disaccordi” tornerà in onda sul Nove, condotto da Luca Sommi. Tra gli ospiti previsti ci saranno figure noti nel panorama politico e giornalistico, tra cui alcuni esponenti di spicco come ex parlamentari e analisti. La puntata vedrà anche la partecipazione di giornalisti e commentatori come Travaglio e Scanzi, che si confronteranno sui temi attuali.

Torna sul Nove il talk di approfondimento “Accordi & Disaccordi”, condotto da Luca Sommi: in prima serata sabato 11 aprile alle 21:30. Ospiti della nuova puntata Alessandro Di Battista, il professore di Sociologia del Terrorismo Alessandro Orsini, il direttore editoriale del Secolo d’Italia Italo Bocchino, la giornalista Luisella Costamagna e il creator digitale Raffaele Giuliani. Al centro della discussione la fragile tregua tra Stati Uniti, Israele e Iran, il dibattito parlamentare post referendum di Giorgia Meloni, che giovedì si è presentata in Parlamento per spiegare le prossime mosse del governo da qui a fine legislatura. Come da tradizione, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi analizzano i fatti più importanti della settimana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Di Battista, Orsini, Bocchino, Costamagna e Giuliani ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 11 aprile. Con Travaglio e Scanzi

Cacciari, Fratoianni, Costamagna e Canfora ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 21 febbraio. Con Travaglio e ScanziNuova puntata di “Accordi & Disaccordi” sul Nove: il talk di approfondimento condotto da Luca Sommi torna in prima serata sabato 21 febbraio alle...

Conte, Mieli, Montanari e Orsini ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 7 marzo. Con Travaglio e ScanziTorna sul Nove il talk di approfondimento “Accordi & Disaccordi”, condotto da Luca Sommi: in prima serata sabato 7 marzo alle 21:30.

Cazzullo, Orsini e Di Battista ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 22 novembre. Con Travaglio e ScanziNuova puntata del talk di approfondimento di Nove Accordi&Disaccordi, che torna sabato 22 novembre in prima serata alle 21:30 per raccontare lo scenario politico italiano e internazionale. In studio ... ilfattoquotidiano.it

Qatar, Gaza, Polonia, Francia: il mondo in fiamme. Rivedi l’incontro con Travaglio, Sommi, Di Battista e Gallo alla Festa del FattoMilano, 1 apr. (Adnkronos) - Il sostegno da parte di Regione Lombardia per la realizzazione di Museo Bellini, collezione privata barche d’epoca è stato molto importante perché ci ha permesso di ... ilfattoquotidiano.it