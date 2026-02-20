Cacciari Fratoianni Costamagna e Canfora ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 21 febbraio Con Travaglio e Scanzi

Cacciari, Fratoianni, Costamagna e Canfora parteciperanno a “Accordi & Disaccordi” sabato 21 febbraio, ospiti di Luca Sommi. La puntata, trasmessa sul Nove alle 21:30, vedrà anche la presenza di Travaglio e Scanzi. La discussione si concentrerà su temi di attualità politica e sociale, con confronti diretti tra gli ospiti. La trasmissione offre un’occasione per ascoltare opinioni diverse su questioni che dividono l’Italia. La puntata si preannuncia ricca di spunti e dibattiti acceso.

Nuova puntata d i "Accordi & Disaccordi" sul Nove: il talk di approfondimento condotto da Luca Sommi torna in prima serata sabato 21 febbraio alle 21:30. Ospiti della puntata il filosofo Massimo Cacciari, il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, la giornalista Luisella Costamagna e lo storico Luciano Canfora. Al centro della discussione il dibattito sul referendum costituzionale sulla separazione delle carriere che ha visto inasprirsi i toni soprattutto da parte del ministro della Giustizia Nordio e dalla presidente del Consiglio Meloni, fino all 'intervento del Presidente della Repubblica, che per la prima volta in 11 anni ha voluto presiedere il Csm, per chiederne il rispetto da parte delle istituzioni.