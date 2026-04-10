15.000 km in bici per la vita | la sfida di Nicolò contro il suicidio

Un ciclista ha intrapreso un viaggio di 15.000 chilometri attraverso 15 paesi europei, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema del suicidio tra i giovani. La sua impresa mira a trasformare un’esperienza personale difficile in un gesto di impegno pubblico. Durante il percorso, ha incontrato diverse comunità, portando attenzione alla prevenzione e al supporto per chi si trova in difficoltà.

Un viaggio di 15.000 chilometri in bicicletta attraverso 15 nazioni europee per trasformare il dolore personale in un impegno sociale concreto contro il suicidio giovanile. Nicolò Fava ha dato inizio alla sua impresa lo scorso 8 aprile, partendo dal punto di riferimento Bike Map di Spresiano, con l'obiettivo di sostenere l'associazione Il Filo di Simo attraverso una raccolta fondi e un percorso di sensibilizzazione che durerà sei mesi. Dalla memoria personale al sostegno psicologico nel territor . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 15.000 km in bici per la vita: la sfida di Nicolò contro il suicidio Addio al lavoro per 4.000 km a piedi: la folle sfida verso SantiagoAntonio Giannone, un giovane di 26 anni impegnterato nella fotografia e nella realizzazione di video, ha intrapreso il 16 marzo un viaggio a piedi di... Xiaomi sfida il mercato auto con SUV elettrico da 1.000 CV e 300 km/hXiaomi accelera la sua espansione nel settore automobilistico nel 2026 con tre nuovi progetti: il SUV elettrico YU7 GT, il maxi SUV YU9 con range...