Un nuovo libro analizza il ruolo dei social media come campo di battaglia culturale e civica. L'autore sostiene che, nonostante i valori dell'Occidente siano presenti, manca la volontà di comunicarli efficacemente attraverso le piattaforme digitali. Il testo, pubblicato recentemente, affronta questa sfida e invita a riflettere sul modo in cui si utilizzano i social per diffondere messaggi e valori condivisi.

L'Occidente non manca di valori. Manca della volontà di raccontarli. È la tesi di Pietro Francesco Dettori in «Riconquistare menti e cuori- L'Occidente sul campo di battaglia digitale» (Rubbettino), in libreria da oggi. Ex guru della comunicazione del M5S, formatosi alla scuola di Gianroberto Casaleggio, Dettori la pensa così: le autocrazie hanno colonizzato i social prima e meglio delle democrazie, e l'Occidente non ha ancora trovato una risposta efficace. La diagnosi è netta. Russia e Cina usano i social con logica narrativa sistematica. Le democrazie occidentali rispondono sul terreno sbagliato - il fact-checking, la caccia alle fake news - senza produrre una contro-narrazione capace di raggiungere le persone dove oggi si formano le opinioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dettori e il nuovo libro: “Imparare a usare i social è una battaglia di civiltà”

“La Molecola della Civiltà”, il vino come racconto dell’umanità: all’Antica Corsetteria il nuovo libro di Francesco SorelliArezzo, 19 marzo 2026 – “La Molecola della Civiltà”, il vino come racconto dell’umanità: all’Antica Corsetteria il nuovo libro di Francesco Sorelli.

Centro migranti incendiato a Restinco: “Colpita una battaglia di civiltà”BRINDISI - La Flai Cgil Puglia esprime la più ferma condanna per il gravissimo atto incendiario che, nella mattinata di ieri, ha colpito in contrada...

Temi più discussi: Dettori e il nuovo libro: Imparare a usare i social è una battaglia di civiltà; Gianluca Dettori (Primo Capital sgr): Investire in startup? Mai fermarsi alla prima opportunità; Dal M5s a Esperia, Dettori firma Riconquistare menti e cuori: un libro sulla battaglia narrativa dell’Occidente; Il Festival itinerante ANIMAS torna con due attese tappe a Sassari e Alghero il 10 e 11 aprile.

Al via il festival Animas, si parte con Beppe Dettori a Sassari e Alghero: ecco quandoAncora una volta al via il festival itinerante ANIMAS: a Sassari e Alghero le prime due tappe del 2026 tra musica, identità e nuove visioni regalate alla platea da Beppe Dettori e altri grandi protago ... msn.com

Dettori e il nuovo libro: Imparare a usare i social è una battaglia di civiltàL’Occidente non manca di valori. Manca della volontà di raccontarli. È la tesi di Pietro Francesco Dettori in «Riconquistare menti e cuori- L'Occidente sul campo di battaglia digitale» (Rubbettino), i ... msn.com

ONORANZE FUNEBRI LA NUOVA ORCHIDEA Via Paolo Dettori 20, Arzachena 078981931 - facebook.com facebook