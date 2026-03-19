La Molecola della Civiltà il vino come racconto dell’umanità | all’Antica Corsetteria il nuovo libro di Francesco Sorelli

Arezzo ospita la presentazione del nuovo libro di Francesco Sorelli intitolato “La Molecola della Civiltà”. L’opera esplora il ruolo del vino come elemento che ha accompagnato e segnato la storia dell’umanità. L’evento si svolge all’Antica Corsetteria, dove si discute di come questa bevanda sia stata parte integrante delle culture e delle tradizioni di diversi popoli nel corso dei secoli.

Arezzo, 19 marzo 2026 – “ La Molecola della Civiltà ”, il vino come racconto dell’umanità: all’Antica Corsetteria il nuovo libro di Francesco Sorelli. Venerdì 20 marzo, alle ore 18, l’Antica Corsetteria di via Cavour 15 ospiterà, per la prima volta in città, la presentazione de La Molecola della Civiltà – il viaggio del vino fra storia, mito e bellezza di Francesco Sorelli. Il libro accompagna il lettore in un viaggio di ottomila anni, in cui il vino diventa chiave di lettura della vita umana. Dalle figure di Noè e Dioniso fino a Osiride e Cristo, il racconto intreccia mito, religione e cultura, restituendo il vino come simbolo universale sospeso tra convivialità ed ebbrezza, misura ed eccesso, bellezza e limite. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “La Molecola della Civiltà”, il vino come racconto dell’umanità: all’Antica Corsetteria il nuovo libro di Francesco Sorelli Articoli correlati Giorno della Memoria 2026, al Museo archeologico dell’antica Capua il racconto della guerraSarà il Museo archeologico nazionale dell’antica Capua di Santa Maria Capua Vetere ad ospitare, martedì 27 gennaio 2026 alle ore 11. Viaggio nell'antica Brundisium: Francesco Rodio presenta il suo libroGiovedì 5 febbraio alle ore 18:30 la Biblioteca del Vicolo – Santa Spazio Culturale ospita la presentazione del libro “Viaggio alla scoperta... Contenuti e approfondimenti su Molecola della Civiltà Temi più discussi: Il libro nel calice: una degustazione racconta otto millenni di civiltà; Il libro nel calice: degustazione a Bologna sulla storia del vino; Eventi 13 marzo a Bologna e dintorni: Pennacchi, Yin Yin, Irlanda in festa, Giallo festival; IA, il sociologo Derrick De Kerckhove: L'uomo quantistico cambia il modello di pensiero. Ottomila anni di storia raccontati attraverso il vino in La Molecola della Civiltà di Francesco SorelliFrancesco Sorelli e Gilberto Bertini mercoledì 11 marzo alla libreria Giunti Odeon di Firenze porteranno sul palco un viaggio immersivo tra storia, mito, musica e immagini dedicato alla cultura millen ... intoscana.it La Molecola della Civiltà: il Libro in ScenaFIRENZE– Mercoledì 11 marzo, alle ore 18:30, la libreria cinema Giunti Odeon di Firenze (Piazza Strozzi) ospiterà sul palco la presentazione-evento de La Molecola della Civiltà – il viaggio del vino ... nove.firenze.it Il vino come chiave della storia umana nel libro “La molecola della civiltà” di Francesco Sorelli gazzettadelgusto.it/senza-categori… @GazzettaGusto @aisemilia #Bologna #Storia #Vino x.com La delegazione AIS Bologna Vi invita alla serata “Il Libro nel Calice: La Molecola della Civiltà”, che si terrà venerdì 13 marzo alle ore 20.00 presso la sede AIS Emilia, Via Guelfa 5 (Centro Direzionale Bolomnia) Bologna. Francesco Sorelli ci condurrà in un se - facebook.com facebook