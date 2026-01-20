Centro migranti incendiato a Restinco | Colpita una battaglia di civiltà

La Flai Cgil Puglia condanna fermamente l’incendio doloso avvenuto a Restinco, Brindisi, che ha colpito un edificio dedicato all’accoglienza di migranti stagionali. L’episodio rappresenta un grave attacco ai valori di solidarietà e integrazione, danneggiando una struttura fondamentale per l’assistenza e l’inclusione dei lavoratori stranieri. Un gesto che va contro gli sforzi di convivenza civile e rispetto reciproco.

BRINDISI - La Flai Cgil Puglia esprime la più ferma condanna per il gravissimo atto incendiario che, nella mattinata di ieri, ha colpito in contrada Restinco a Brindisi un edificio destinato all’accoglienza dei lavoratori migranti stagionali, danneggiando seriamente una struttura sulla quale.🔗 Leggi su Brindisireport.it Brindisi, incendiato edificio destinato ai migrantiA Brindisi, si è verificato un incendio nell'edificio destinato a diventare un centro di accoglienza per migranti. Incendio doloso a Restinco: gravi danni al Centro immigrati alla vigilia dei lavoriUn incendio doloso ha provocato danni significativi al Centro immigrati di Restinco, situato tra le contrade Restinco e Montenegro, in prossimità dell'inizio dei lavori di ristrutturazione. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Brindisi, incendiato Centro migranti alla vigilia dei lavori: in città allarme razzismo. Atto vile; Canosa, l'incendio nel centro migranti: Abbiamo salvato 91 persone, ma non chiamateci eroi; Incendio doloso a Restinco: gravi danni al Centro immigrati alla vigilia dei lavori; Centro migranti, incendio alla vigilia dei lavori. L'assessore: Vigliacchi. Brindisi, centro migranti incendiato: la FLAI CGIL Puglia denuncia un gesto intimidatorio - BRINDISI – Un incendio ha gravemente danneggiato ieri mattina un edificio destinato all’accoglienza dei lavoratori migranti stagionali in contrada Restinco, a Brindisi. La struttura, finanziata dall’U ... giornaledipuglia.com Incendiato a Restinco l'edificio che avrebbe ospitato i migranti: «Vigliacchi» - Un incendio è divampato nella notte a Brindisi nell’edificio in cui questa mattina sarebbero dovuti partire i lavori per realizzare un Centro accoglienza per migranti, tra le contrade Restinco e ... lagazzettadelmezzogiorno.it Stati Uniti. Morte per asfissia in un centro Ice Sui migranti Trump perde consenso Massimo Gaggi, @Corriere x.com Centro Migranti Brescia - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.