Rubio a Monaco | Viviamo in una nuova era geopolitica ognuno riesamini il suo ruolo Rutte | Europa pronta a garantire la sua difesa

Marco Rubio, senatore degli Stati Uniti, ha aperto il vertice di Monaco con un messaggio chiaro: “Viviamo in una nuova era geopolitica, ognuno riesamini il suo ruolo”. Rubio ha sottolineato che le tensioni internazionali e le minacce crescenti richiedono un ripensamento delle strategie nazionali, facendo riferimento alle recenti crisi in Europa e nel mondo. Durante il suo intervento, il politico ha evidenziato come l’America sia pronta a collaborare con gli alleati, ma anche a riconsiderare il proprio impegno internazionale. Accanto a lui, Mark Rutte ha assicurato che l’Europa si sta preparando a garantire la propria dif

Si apre oggi la 62esima Conferenza sulla sicurezza di Monaco (Msc), in programma fino al 15 febbraio, con una partecipazione senza precedenti che conferma il peso crescente dell’evento come barometro degli equilibri geopolitici globali. Sono attesi circa 65 capi di Stato e di governo, oltre 90 ministri degli Esteri e della Difesa e centinaia di decisori politici, esperti e rappresentanti della società civile. Per la prima volta sarà il cancelliere tedesco Friedrich Merz ad aprire i lavori con il discorso inaugurale. Tra gli ospiti più attesi figurano il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, e non il vicepresidente J. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In un contesto internazionale caratterizzato da tensioni crescenti e divisioni profonde, il ruolo della geopolitica e delle polarizzazioni diventa centrale nel definire il futuro dell'Europa e della pace mondiale.

