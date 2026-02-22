Mkhitaryan e il patto con Bastoni | Il gol doveva essere suo siamo una famiglia

Mkhitaryan ha commentato il gol che avrebbe dovuto segnare Bastoni, spiegando che la squadra si sente come una famiglia. Durante l’intervista a DAZN, l’armeno ha sottolineato il forte legame tra i compagni, soprattutto dopo la vittoria contro il Lecce al Via del Mare. Il calciatore ha anche parlato del sostegno reciproco tra i giocatori, evidenziando come la coesione abbia influenzato il risultato. La squadra si prepara ora alla prossima sfida di campionato.

Nel post-partita della sfida vinta dall’ Inter al Via del Mare contro il Lecce, Henrikh Mkhitaryan si è concesso ai microfoni di DAZN per commentare lo snodo decisivo della gara e, soprattutto, il clima elettrico che ha circondato la squadra, in particolare Alessandro Bastoni. Il centrocampista armeno, autore della rete che ha sbloccato l’impasse al 75?, ha svelato un retroscena tattico nato direttamente dalla panchina nerazzurra, sottolineando la profonda coesione di un gruppo che corre spedito verso la seconda stella. Il gol nato dalla stanchezza: il retroscena su Bastoni. L’ingresso di Mkhitaryan è stato il grimaldello che ha scardinato la resistenza salentina, ma la dinamica del gol nasconde un aneddoto curioso legato alle gerarchie e alle energie dei singoli. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Mkhitaryan a DAZN: «Nessuno mi ha detto che avevano previsto il mio gol. Bastoni? Siamo una famiglia»Mkhitaryan ha commentato la partita tra Lecce e Inter, sostenendo di non aver ricevuto alcuna indicazione sulla possibilità di segnare.

