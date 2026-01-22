La Santa Cecilia Jazz Orchestra | concerti gratuiti a Roma

La Santa Cecilia Jazz Orchestra nasce a Roma come nuova formazione jazz, offrendo sei concerti gratuiti nella Sala Accademica del Conservatorio (Via dei Greci 18). La rassegna, rivolta agli appassionati di musica, intende valorizzare il patrimonio jazz attraverso appuntamenti di qualità, consentendo al pubblico di scoprire e ascoltare artisti di rilievo in un contesto musicale di eccellenza.

Cosa: La nascita della SCJO e la nuova rassegna jazz con sei appuntamenti d'autore.. Dove e Quando: Roma, Sala Accademica del Conservatorio (Via dei Greci 18). Dal 25 gennaio al 18 ottobre, la domenica alle 11:30.. Perché: Un'occasione unica per ascoltare gratuitamente grandi classici riarrangiati, da Ellington a Fellini, in una cornice storica.. Il panorama culturale romano si arricchisce di una nuova, prestigiosa realtà musicale che promette di ridefinire le mattinate domenicali della Capitale. Nasce ufficialmente la Santa Cecilia Jazz Orchestra (SCJO), una formazione d'eccellenza che unisce l'esperienza dei docenti all'entusiasmo dei migliori studenti del Conservatorio di Musica "Santa Cecilia".

Il progetto "Kairos" al Real Teatro Santa Cecilia: sul palco Simona Molinari e l'Orchestra Jazz SicilianaIl progetto "Kairos" si presenta al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo, dal 8 all'11 gennaio, con la voce di Simona Molinari e l'Orchestra Jazz Siciliana diretta dal M° Domenico Riina.

