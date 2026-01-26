Campania il primo atto della giunta Fico è una legge sul salario minimo

La Regione Campania, sotto la guida di Roberto Fico, ha approvato un provvedimento che istituisce una legge sul salario minimo. Si tratta di un primo passo significativo nel contrastare il lavoro sottopagato e garantire maggiore tutela ai lavoratori della regione. Questa legge rappresenta un intervento concreto per migliorare le condizioni salariali e promuovere un mercato del lavoro più equo e sostenibile.

Un primo provvedimento simbolico, certo, ma anche molto concreto. Il primo atto della giunta della Regione Campania guidata da Roberto Fico è una legge sul salario minimo. Ad annunciarlo è stato lo stesso neo-presidente: “ Oggi abbiamo approvato come primo disegno di legge della nuova giunta della Regione Campania la legge sul salario minimo”. A margine della presentazione del Rapporto Svimez, Fico spiega che il provvedimento prevede che “tutte le stazioni appaltanti, a partire dalla Regione, quindi anche le Asl e le partecipate, potranno e dovranno mettere una premialità per le aziende che partono da un salario minimo di 9 euro” negli appalti pubblici. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Campania, il primo atto della giunta Fico è una legge sul salario minimo Approfondimenti su campania primo Regione Campania, Giunta Fico approva ddl su salario minimo negli appalti pubblici La Giunta della Regione Campania, presieduta da Fico, ha approvato un disegno di legge riguardante il salario minimo negli appalti pubblici. Regione Campania, nella prima giunta di Fico salario minimo per gli appalti regionali e dimensionamento scolastico La Regione Campania, nella prima seduta della giunta guidata da Roberto Fico, ha approvato delibere riguardanti il salario minimo negli appalti regionali e il dimensionamento scolastico. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su campania primo Argomenti discussi: Regione Campania, opposizione all’attacco di De Luca: La P2 a Napoli? Vada in Procura; Coppa America, affondo di De Luca: Cantieri nella totale illegalità; Vincenzo De Luca vuole prendersi Salerno dopo le dimissioni del sindaco Vincenzo Napoli, ricreazione finita; Violenze in carcere, un agente imputato: Ho picchiato detenuti, punitemi. Campania, il primo atto della giunta Fico è una legge sul salario minimoIl primo provvedimento della giunta Fico in Campania prevede il salario minimo e un meccenismo premiale per gli appalti pubblici. lanotiziagiornale.it Salario minimo, Fico: su legge primo atto in Giunta CampaniaNapoli, 26 gen. (askanews) – Oggi abbiamo approvato come primo disegno di legge della nuova Giunta della Regione Campania la legge sul salario minimo. Lo ha detto il presidente della Regione Campani ... askanews.it LAVORO - Regione Campania : PROVVEDIMENTO SUL SALARIO MINIMO: PRIMO DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE Un provvedimento sul salario minimo è il primo disegno di legge approvato oggi dalla nuova Giunta regio - facebook.com facebook Capodanno in Campania, il primo bilancio è di 73 feriti: il picco a Napoli e provincia x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.