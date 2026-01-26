Il primo atto di Fico | la legge sul salario minimo in Campania a 9 euro l'ora nei contratti pubblici regionali
La proposta di legge sul salario minimo a 9 euro all’ora in Campania mira a regolamentare i contratti pubblici regionali. L’iter in Consiglio regionale definisce il meccanismo di applicazione di questa misura, volta a garantire condizioni salariali più eque. In questa introduzione, si analizzano gli aspetti principali di questa iniziativa legislativa e il suo impatto sul settore pubblico regionale.
La proposta di legge approda in Consiglio regionale: ma qual è il meccanismo del salario minimo a 9 euro ora?.🔗 Leggi su Fanpage.it
La prima delibera di Fico: la legge sul salario minimo in Campania a 9 euro l’ora nei contratti pubblici regionali
La prima delibera di Fico riguarda la legge sul salario minimo di 9 euro l'ora nei contratti pubblici regionali in Campania.
Campania, il primo atto della giunta Fico è una legge sul salario minimo
La Regione Campania, sotto la guida di Roberto Fico, ha approvato un provvedimento che istituisce una legge sul salario minimo.
