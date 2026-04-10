Decoro urbano al via lo spazzamento domenicale nei quartieri | si parte da Picanello

Domenica mattina partirà il nuovo servizio di spazzamento domenicale nei quartieri, con il primo intervento nel quartiere Picanello. La decisione è stata annunciata dal sindaco e dal vicesindaco, che hanno disposto il potenziamento dei servizi di pulizia urbana per la stagione primaverile. Le operazioni si svolgeranno regolarmente ogni settimana, coinvolgendo diverse zone della città.

Prenderà il via domenica mattina, a partire dal quartiere Picanello, il potenziamento primaverile dei servizi di spazzamento e pulizia urbana disposto dal sindaco Enrico Trantino e dal vicesindaco Massimo Pesce. L'intervento, curato dall’azienda appaltatrice del lotto Centro Gema, proseguirà. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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L’iniziativa, gestita dall’amministrazione comunale, punta a potenziare il decoro urbano e l’efficienza della raccolta, oltre che ad offrire un servizio moderno e capillare. Ogni mini isola è dotata di telecamere per prevenire atti di vandalismo e l’abbandono incon - facebook.com facebook

Prosegue l'attività di riqualificazione e decoro urbano nel territorio del #MunicipioI: è stata avviata e completata la rimozione delle cabine telefoniche dismesse presenti sul territorio per restituire ai cittadini spazi più decorosi e funzionali Info ow.ly/u1mB50 x.com