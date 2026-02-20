Elezioni Salerno Vincenzo De Luca | Campo largo? Bestemmia Il figlio invece chiede un incontro al M5S regionale

Da fanpage.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Immagine generica

A Salerno il M5S non vuole ingoiare la quinta candidatura di De Luca. Che intanto se ne frega e va avanti senza pentastellati e pure senza il Pd: "Chi vuole mi voti".🔗 Leggi su Fanpage.it

Elezioni comunali a Salerno, Sarracino (Pd) frena De Luca: "Noi siamo per il campo largo"A Salerno, il candidato del Pd, Sarracino, ha criticato De Luca perché ancora non ha annunciato la sua candidatura.

Elezioni a Salerno, Mari: "De Luca? Va proposto campo largo alternativo". No comment di FratoianniIn vista delle prossime elezioni a Salerno, Mari ha sottolineato l'importanza di proporre un campo largo alternativo a De Luca.

elezioni salerno vincenzo deElezioni Salerno, il Pd non firma la lettera del campo largo. E Schlein dice che tocca a Piero De Luca risolvereIl caso Salerno con Vincenzo De Luca che già pensa da candidato sindaco è la vera grande mina al campo largo per le Amministrative in Campania ... fanpage.it

Elezioni il 24 e 25 maggio, ventidue Comuni al voto nel SalernitanoFissate le date per le amministrative che nel Salernitano vedranno al voto ben 22 Comuni. Si voterà il prossimo 24 e 25 maggio con l’eventuale turno di ballottaggio il 7 e ... ilmattino.it