Elezioni Salerno Vincenzo De Luca | Campo largo? Bestemmia Il figlio invece chiede un incontro al M5S regionale

A Salerno il M5S non vuole ingoiare la quinta candidatura di De Luca. Che intanto se ne frega e va avanti senza pentastellati e pure senza il Pd: "Chi vuole mi voti".🔗 Leggi su Fanpage.it

Elezioni comunali a Salerno, Sarracino (Pd) frena De Luca: "Noi siamo per il campo largo"A Salerno, il candidato del Pd, Sarracino, ha criticato De Luca perché ancora non ha annunciato la sua candidatura.

Elezioni a Salerno, Mari: "De Luca? Va proposto campo largo alternativo". No comment di FratoianniIn vista delle prossime elezioni a Salerno, Mari ha sottolineato l'importanza di proporre un campo largo alternativo a De Luca.

