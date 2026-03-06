FdI pubblica un post per il referendum con Meloni contro i giudici | Aiutano gli stupratori Poi lo toglie
Il partito di estrema destra ha pubblicato un messaggio sui social media in cui si riferisce alle dichiarazioni della leader riguardo ai giudici, sostenendo che essi
FdI torna a colpire le toghe per convincere gli elettori a votare sì al referendum. Il post pubblicato e poi rimosso dagli account del partito citava l'ultimo attacco di Meloni ai giudici, accusati di "bloccare i rimpatri degli stupratori". Pd e M5S: "Vergognosa propaganda sulla pelle delle donne". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Referendum Giustizia, Meloni provoca le femministe: "Giudici bloccano rimpatrio stupratori, loro dove sono?"Giorgia Meloni ha lanciato una provocazione alle femministe sul Referendum sulla Giustizia.
Leggi anche: Giorgia Meloni contro i giudici: “Bloccano i rimpatri di stupratori, dove sono le femministe?”
