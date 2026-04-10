De Paola | Inter senza Lautaro più fragile Conte-Nazionale? Dipende da ADL

Nel corso di un intervento, De Paola ha commentato la situazione dell’Inter sottolineando come la squadra appaia più vulnerabile senza Lautaro Martinez. Ha inoltre menzionato un possibile futuro di Antonio Conte alla guida della nazionale, precisando che tutto dipende dalla decisione del presidente della società di appartenenza. La discussione si è concentrata sulle implicazioni di queste scelte per le squadre coinvolte e sulle possibili ripercussioni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Partendo dalla sfida tra Como e Inter, De Paola ha evidenziato il peso dell’assenza di Lautaro: «L’Inter ha ritrovato fiducia con lui in campo, ora senza di lui l’esito è più incerto». Un passaggio chiave, riportato da TMW Radio, che sottolinea quanto l’attaccante argentino sia determinante per gli equilibri offensivi nerazzurri. Allo stesso tempo, il direttore ha espresso un giudizio positivo sugli allenatori: «Ero convinto di entrambi a inizio stagione, soprattutto su Fabregas». Su Chivu, invece, ha aggiunto: «Ha dato un segnale iniziale con Sommer e si è preso la squadra, sa tenerla sulla corda e difenderla», come evidenziato ancora ai microfoni di TMW Radio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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