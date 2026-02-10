Sicurezza stradale al Liceo De Luca di Avellino testimonianze e impegno per educare le nuove generazioni

Questa mattina l’Aula Magna del Liceo “De Luca” di Avellino si è riempita di studenti, insegnanti e familiari. L’associazione AIFVS ha organizzato un incontro per parlare di sicurezza sulle strade. Testimonianze di vittime e familiari hanno occupato la scena, mentre gli educatori hanno spiegato come insegnare ai giovani comportamenti corretti. L’obiettivo è far capire quanto sia importante rispettare le regole per evitare tragedie.

Si è tenuto questa mattina, presso l'Aula Magna del Liceo "De Luca", un intenso incontro dedicato alla sicurezza stradale, promosso dall'AIFVS (Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada - APS) della sede di Avellino. L'evento, inserito nel programma di educazione civica per l'anno.

