VIDEO | L' onda disturba la diretta social Cateno De Luca sommerso dall' acqua

Durante un sopralluogo a Santa Teresa Riva, il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, è stato coinvolto da un'onda che ha interrotto la diretta social. L'episodio si è verificato vicino al liceo e al municipio, evidenziando le criticità legate alle condizioni ambientali nella zona. Un momento che ha suscitato attenzione e riflessione sulla gestione del territorio e sulla sicurezza durante eventi naturali.

Anche il sindaco di Taormina Cateno De Luca in sopralluogo a Santa Teresa Riva, uno dei comuni dove ha amministrato, è stato colpito da un'onda a poca distanza dal liceo e dal Comune. Il video in queste ore come tanti sul maltempo sta facendo il giro della Rete. A proposito di scuole che anche domani resteranno chiuse il dirigente scolastico Leon Zingales ha scritto "In relazione all'allerta meteo nel territorio della Provincia di Messina, sono in costante contatto con i Dirigenti scolastici delle istituzioni interessate. La situazione è attentamente monitorata in raccordo con le Autorità competenti, con prioritaria attenzione alla sicurezza degli studenti, del personale scolastico e delle comunità educanti.🔗 Leggi su Messinatoday.it

