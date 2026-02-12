Migranti il governo limita le ispezioni parlamentari nei Cpr Le opposizioni | Illegale cosa volete nascondere?

Da ilfattoquotidiano.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge sull’immigrazione, che limita le ispezioni parlamentari nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (Cpr). Le opposizioni fanno già sapere che si tratta di un atto illegale e chiedono cosa vogliano nascondere. La decisione ha suscitato polemiche e molte domande sulla trasparenza delle operazioni nei centri.

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a un nuovo disegno di legge in materia di immigrazione. Diciassette articoli per delegare il governo a recepire il Patto Ue sulla migrazione e l’asilo ma anche a introdurre subito norme più stringenti sul trattenimento degli stranieri e sulla gestione delle frontiere marittime, con quello che è già stato ribattezzato “blocco navale”. Il ddl ha immediatamente sollevato dure reazioni da parte delle opposizioni parlamentari e delle organizzazioni non governative, che denunciano una compressione dei diritti fondamentali e delle prerogative democratiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

migranti il governo limita le ispezioni parlamentari nei cpr le opposizioni illegale cosa volete nascondere

© Ilfattoquotidiano.it - Migranti, il governo limita le ispezioni parlamentari nei Cpr. Le opposizioni: “Illegale, cosa volete nascondere?”

Approfondimenti su Migranti Governo

Il governo festeggia per l’arresto di Hannoun: «Cosa dice ora la sinistra?». Le opposizioni non ci stanno: «Dal governo propaganda indecente»

Via libera del Cdm al Ddl migranti. Blocco navale, asilo, espulsioni e regole per vivere nei Cpr. Ecco cosa prevede

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sui migranti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Migranti Governo

Argomenti discussi: Il governo ha approvato un disegno di legge che limita l’accoglienza dei migranti; Il governo vara il ddl migranti. Cosa cambia, dal blocco navale alle espulsioni; Migranti, approvato il disegno di legge: blocco navale, multe e uso dei telefoni limitato per chi sta nei Centri; Ddl immigrazione, un capolavoro di cattiveria e propaganda.

migranti il governo limitaIl governo ha approvato un disegno di legge che limita l’accoglienza dei migrantiDurante il consiglio dei ministri che si è tenuto nel pomeriggio a Palazzo Chigi il governo ha approvato un disegno di legge sull’immigrazione. Il testo non è ancora disponibile, ma le anticipazioni d ... ilpost.it

Ddl immigrazione, stretta del governo: blocco navale, maxi multe e telefoni limitati nei CprMigranti, la bozza del governo prevede blocco navale, multe fino a 50 mila euro, telefoni limitati nei Cpr e nuove espulsioni per reati gravi ... panorama.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.