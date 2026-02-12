Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge sull’immigrazione, che limita le ispezioni parlamentari nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (Cpr). Le opposizioni fanno già sapere che si tratta di un atto illegale e chiedono cosa vogliano nascondere. La decisione ha suscitato polemiche e molte domande sulla trasparenza delle operazioni nei centri.

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a un nuovo disegno di legge in materia di immigrazione. Diciassette articoli per delegare il governo a recepire il Patto Ue sulla migrazione e l’asilo ma anche a introdurre subito norme più stringenti sul trattenimento degli stranieri e sulla gestione delle frontiere marittime, con quello che è già stato ribattezzato “blocco navale”. Il ddl ha immediatamente sollevato dure reazioni da parte delle opposizioni parlamentari e delle organizzazioni non governative, che denunciano una compressione dei diritti fondamentali e delle prerogative democratiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Migranti, il governo limita le ispezioni parlamentari nei Cpr. Le opposizioni: “Illegale, cosa volete nascondere?”

