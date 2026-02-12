DAZN Full in offerta | prezzo scontato per 6 mesi sul piano mensile senza vincoli

Da oggi, 12 febbraio 2026, DAZN lancia un’offerta speciale per chi si iscrive per la prima volta. La piattaforma propone un prezzo scontato per sei mesi sul piano mensile, senza vincoli. Chi vuole seguire le partite o altri eventi sportivi può approfittare di questa promozione e attivare subito il servizio. La proposta è rivolta principalmente ai nuovi utenti che vogliono testare l’offerta senza impegno a lungo termine.

