David Coulthard ha commentato che Lewis Hamilton ha beneficiato di un livello di stabilità e supporto che molti piloti di Formula 1 raramente incontrano nel corso della carriera. La sua lunga presenza nel circus, accompagnata da contratti di lunga durata e risultati costanti, ha permesso all’inglese di mantenere una posizione di rilievo nel campionato mondiale. La sua esperienza e il suo percorso sono stati spesso al centro di discussioni sui vantaggi riservati a pochi all’interno dello sport.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Lewis Hamilton ha saputo mantenere una stabilità nella sua carriera che pochi altri piloti di Formula 1 possono vantare, come sottolineato da David Coulthard. L’ex pilota scozzese ha evidenziato come Hamilton abbia avuto la fortuna di non dover cercare frequentemente un nuovo team durante la sua carriera, un aspetto che ha certamente contribuito al suo enorme successo. Con sette titoli mondiali, Hamilton condivide il primato con Michael Schumacher e detiene il record assoluto di vittorie in Gran Premi, avendo raggiunto il numero straordinario di 103. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - David Coulthard: Lewis Hamilton ha goduto di un ‘lusso’ rara per i piloti F1.

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