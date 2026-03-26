In vista dell’arrivo della seconda stagione di Daredevil: Rinascita, Panini Comics ha pubblicato una selezione di titoli che approfondiscono le avventure dell’Uomo Senza Paura. La scelta mira a offrire ai lettori un percorso di lettura che permetta di scoprire le storie più significative legate al personaggio e di prepararsi all’uscita della nuova stagione televisiva.

In occasione dell’uscita della seconda stagione di Daredevil: Rinascita, Panini Comics propone una selezione di letture essenziali per entrare nel mondo dell’Uomo Senza Paura. Matt Murdock torna a combattere per la giustizia, tra le ombre di New York e i fantasmi del proprio passato. Per scoprire le radici del mito, le sue cadute e le sue rinascite, ecco i volumi ideali per nuovi lettori e fan di lunga data. Il punto di partenza perfetto è Io sono Daredevil – Anniversary Edition, una raccolta in grande formato che attraversa l’intera storia editoriale del personaggio. Dalle sue origini, segnate dal tragico incidente che lo ha reso cieco... 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Daredevil Rinascita: i consigli di lettura Panini Comics per immergersi nella nuova stagione Marvel

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