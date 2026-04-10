Dany Basket sfida la prima della Serie B | missione Roma per Matteoni

Il Dany Basket si prepara a giocare una partita di alta rilevanza in Serie B, in programma sabato 11 aprile. La squadra affronterà in trasferta la Virtus Roma, una delle squadre più competitive del campionato. La sfida si svolgerà nel capoluogo romano e rappresenta un momento importante per il percorso della squadra. La partita si inserisce nel calendario delle gare di metà stagione del torneo.

Il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata si prepara ad affrontare una sfida di altissimo livello sabato 11 aprile, quando il Dany Basket sarà impegnato in trasferta contro la Virtus Roma. L’incontro, parte della 35° giornata di Serie B Nazionale, vedrà le due compagini confrontarsi sul parquet capitolino alle ore 20, con la possibilità di seguire l’azione in diretta tramite la piattaforma Lnp Pass. L’ostacolo romano: statistiche e nuovi innesti per la prima del girone. La sfida che attende i ragazzi di Quarrata non è un impegno qualunque, ma un test contro una formazione che attualmente occupa la vetta della classifica del girone B. La Virtus Roma ha accumulato finora un bottino di 52 punti, condividendo la posizione di comando con la Verodol CBD Pielle Livorno e la Benacquista Assicurazioni Latina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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