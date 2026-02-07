Basket serie B | Consorzio Leonardo Dany Quarrata-Verodol CBD Pielle Livorno 79-87 | prestazione solida dei biancoblù che tornano a correre

La Pielle Livorno torna a vincere in trasferta, questa volta sul campo di Quarrata. I biancoblù hanno messo in campo una prestazione solida, controllando il ritmo e rispondendo bene agli attacchi dei padroni di casa. Alla fine, il punteggio di 79-87 premia la squadra di coach, che riesce a portare a casa due punti importanti in trasferta.

Torna al successo in trasferta la Pielle Livorno che vince 79-87 al PalaCarrara contro Quarrata. Una prestazione non eccellente ma solida quella messa in campo dai biancoblù, capaci di controllare sempre il ritmo della gara e rispondere ad ogni tentativo dei padroni di casa.Turchetto parte con il.🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

