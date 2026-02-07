Basket serie B | Consorzio Leonardo Dany Quarrata-Verodol CBD Pielle Livorno 79-87 | prestazione solida dei biancoblù che tornano a correre
La Pielle Livorno torna a vincere in trasferta, questa volta sul campo di Quarrata. I biancoblù hanno messo in campo una prestazione solida, controllando il ritmo e rispondendo bene agli attacchi dei padroni di casa. Alla fine, il punteggio di 79-87 premia la squadra di coach, che riesce a portare a casa due punti importanti in trasferta.
Torna al successo in trasferta la Pielle Livorno che vince 79-87 al PalaCarrara contro Quarrata. Una prestazione non eccellente ma solida quella messa in campo dai biancoblù, capaci di controllare sempre il ritmo della gara e rispondere ad ogni tentativo dei padroni di casa.Turchetto parte con il.🔗 Leggi su Livornotoday.it
Approfondimenti su Quarrata Livorno
Basket, serie B | Ristopro Fabriano-Verodol CBD Pielle Livorno 62-86: i biancoblù dominano e si prendono la vetta in solitaria
La Pielle Livorno si aggiudica la partita contro Ristopro Fabriano con il punteggio di 86-62, consolidando la posizione in testa alla classifica del girone B di serie B.
Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Umana San Giobbe Chiusi 83-75: Klyuchnyk e Gabrovsek dominano, biancoblù a -2 dalla vetta
La Pielle Livorno conquista una vittoria fondamentale contro Chiusi, mantenendo vive le speranze di vetta nella serie B di basket.
Ultime notizie su Quarrata Livorno
Argomenti discussi: Dany Quarrata-Pielle Livorno 79-87: prestazione solida dei biancoblù che tornano a correre; Dany Basket Quarrata, trasferta proibitiva a Caserta; Crisi biancorossa: parla il Cda del Consorzio Pistoia Basket City; La Juvecaserta ospita Quarrata dell'ex Mei: l'obiettivo è allungare la striscia di vittorie.
Serie B - Dany Basket Quarrata a caccia dell'impresa contro la Pielle LivornoTempo di derby toscano – il primo del girone di ritorno – per il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, che al PalaCarrara ospita la Verodol Cbd Pielle Livorno, in occasione ... pianetabasket.com
Serie B - Dany Basket Quarrata, ufficiale l'arrivo di Andrija BlatancicIl Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata è lieto di annunciare l’arrivo di Andrija Blatancic, ala/centro di 202 cm. Nato a Sebeniko, in Croazia, ma in possesso anche di ... pianetabasket.com
Il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Dany Basket Quarrata ufficializza l’arrivo in maglia biancoblu dell’ala centro croata Andrija Blatancic. Il classe 1995, nativo di Sebeniko, ma in possesso anche di passaporto norvegese, il nuovo giocatore dei “mobilieri” p facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.