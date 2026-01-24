Riposto Pogliese e Sbardella FdI | sopralluogo nel porto devastato dal ciclone Harry

Nel pomeriggio di ieri, il deputato Luca Sbardella e il senatore Salvo Pogliese di Fratelli d’Italia hanno effettuato un sopralluogo a Riposto, con particolare attenzione al porto, gravemente danneggiato dal ciclone Harry. L'incontro ha avuto l’obiettivo di valutare i danni e approfondire le necessità per la ripresa delle attività portuali.

Nel pomeriggio di ieri il deputato Luca Sbardella, e il senatore Salvo Pogliese hanno fatto visita a Riposto, soffermandosi in particolare sul porto, una delle infrastrutture più duramente colpite dal passaggio del ciclone Harry. A riceverli e ad accompagnarli nel sopralluogo sono stati il sindaco di Riposto, Davide Vasta, e l’assessore al Porto, Carmelo D’Urso. Nel corso della visita, i rappresentanti istituzionali hanno potuto constatare direttamente l’entità dei danni, la violenza delle mareggiate e le gravi conseguenze che hanno reso inagibile buona parte della struttura portuale, infrastruttura strategica non solo per la città di Riposto ma per l’intero comprensorio.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

