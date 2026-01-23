Riposto la giunta comunale chiede lo stato di emergenza dopo i danni del ciclone Harry

La giunta comunale di Riposto ha deciso di richiedere ufficialmente lo stato di emergenza, a seguito dei danni causati dal ciclone Harry. L'evento meteorologico ha provocato mareggiate intense, causando notevoli disagi e danneggiamenti sul territorio. La richiesta mira a favorire gli interventi di emergenza e il supporto necessario per il ripristino delle condizioni di sicurezza della città.

La giunta municipale di Riposto questa mattina ha deliberato la richiesta dello stato di emergenza per il territorio comunale a seguito dei gravissimi danni causati dal ciclone Harry, che nella notte tra martedì e mercoledì ha colpito duramente la città con mareggiate eccezionali. I danni.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Danni del ciclone Harry, Capuana (FI): "Chiediamo stato di emergenza"Il ciclone Harry ha interessato il territorio di Catania, provocando ingenti danni alle infrastrutture, alle aree costiere e alle attività economiche. Ciclone Harry: mezzo miliardo di danni in Sicilia, chiesto lo stato di emergenza anche per i pescatori palermitaniIl ciclone Harry ha provocato danni stimati in oltre mezzo miliardo di euro in Sicilia, secondo una prima valutazione della Regione. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Riposto / Dalla Regione 850 mila euro per il miglioramento sismico della scuola Pirandello di Carruba; Emergenza Maltempo a Riposto, scattano le evacuazioni e chiusure; Chiami il 118 e aspetti, emergenze fatale tra Mascali e Riposto | Serve intervento immediato o si rischia il dramma; Ztl Acireale: nuove restrizioni anche per mezzi elettrici e ibridi. Riposto, gravissimi danni al Molo foraneo dopo il ciclone Harry. Vasta: Sarà dichiarato inagibile, servono subito risorseRIPOSTO - Il Molo foraneo del Porto di Riposto ha subito danni senza precedenti a causa delle violente mareggiate provocate dal ciclone Harry, ... newsicilia.it FOTO | Ciclone Harry, Riposto in ginocchio. Il sindaco Vasta: Servono interventi rapidiRiposto in ginocchio dopo il ciclone HarryRiposto in ginocchio dopo il ciclone Harry È ... msn.com Tgs. . Ciclone Harry, a Riposto uno «scenario di devastazione». I danni più ingenti registrati a Torre Archirafi. Il sindaco: 'Servono interventi veloci, non solo soldi'. Nel pomeriggio sopralluogo del ministro Musumeci. Servizio di Daniele Lo Porto - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.