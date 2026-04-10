Dopo la vittoria per 94-84 sul campo dell’Olimpia Milano, l’allenatore del Bayern Monaco è stato intervistato da Gaia Accoto, giornalista italiana che collabora con la tv dell’Eurolega e con Sky Sport. Al termine del match, Pesic ha rivolto alla giornalista un invito a scambiare i numeri di telefono. La scena si è svolta nel contesto dell’intervista post partita, con i due che si sono scambiati alcune parole.

Al termine della vittoria 94-84 del suo Bayern Monaco sul parquet dell’Olimpia Milano, coach Svetislav Pesic è stato intervistato per la tv dell’Eurolega dall’italiana Gaia Accoto, giornalista che lavora anche per Sky Sport. Dopo aver analizzato la partita appena conclusa, il serbo (che nel 2005-2006 ha allenato la Virtus Roma) ha spostato la sua attenzione sul prossimo impegno in Bundesliga. Da lì è nato un siparietto che si è concluso con un invito alla giornalista: “Vieni ai playoff! Dammi il tuo numero di telefono e lo girerò alle persone del club. Se vuoi.”. Accoto ha replicato: “Certamente coach, lei è una leggenda e mi sta invitando. Certo che ci sarò”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Dammi il tuo numero": l’invito di Pesic alla giornalista italiana

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