Sfuma l’invito al giornalista antimafia

Donato Ungaro non ha potuto entrare nella scuola di Conselice. Doveva parlare con gli studenti della sua esperienza come giornalista e vittima delle minacce della ‘Ndrangheta, ma le porte dell’Istituto Foresti sono rimaste chiuse. La scuola ha deciso di cancellare l’incontro all’ultimo minuto.

Doveva essere ospite di una scuola media di Conselice per una delle sue conferenze in cui racconta della sua attività come giornalista ed ex-vigile urbano vittima delle minacce della 'Ndrangheta, ma Donato Ungaro (foto) ha visto le porte dell'Istituto Foresti chiudersi davanti a lui. "Mi è stato chiesto dalla preside di firmare un documento in base al quale avrei dovuto riconoscere 'l'insindacabile facoltà dell'Istituto di revocare in ogni tempo l'eventuale incarico, senza necessità di motivazione alcuna' – spiega Ungaro, mostrando il foglio che gli è stato sottoposto –. Ho rifiutato e mi è stato detto che dovevo andarmene.

