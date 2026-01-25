Mi hanno rubato il telefono sul bus ora dammi il tuo aggredisce e tenta di derubare il conducente

Un uomo ha aggredito e tentato di derubare il conducente di un autobus della linea 91, sostenendo di aver subito un furto del cellulare su un mezzo pubblico. L’episodio si è verificato in circostanze che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La situazione evidenzia l’importanza di mantenere comportamenti cauti e di segnalare immediatamente eventuali intimidazioni o aggressioni durante i mezzi pubblici.

