A Torino, la crescente presenza di baby gang e atti di violenza rappresentano una sfida per la sicurezza pubblica. Le recenti escalation di episodi violenti, spesso attribuiti a gruppi di giovani, evidenziano la complessità del fenomeno. È importante analizzare le cause e le conseguenze di questa situazione per favorire interventi mirati e garantire la tranquillità delle comunità locali.

A Torino esiste un problema importante di sicurezza pubblica, come testimoniano gli eventi che accadono in città e che sono sempre più frequenti, con intere zone cittadine che sono preda di baby gang formate da giovani e giovanissimi, il più delle volte " maranza ". Questi soggetti sono ben noti alle forze dell'ordine locali, soprattutto per reati predatori ma da qualche anno sono anche tra i componenti più esagitati delle manifestazioni di piazza organizzate dai collettivi e dalla sinistra radicale locale. Gravitavano nell'area di Askatasuna e con la causa palestinese hanno trovato nelle manifestazioni un pretesto, dal loro punto di vista lecito, per sfogare la violenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Dammi i soldi o ti ammazzo". La violenza dei pro Pal a Torino

Leggi anche: Rapinato a 17 anni durante un passaggio in auto: «Dammi i soldi o giuro che ti ammazzo»

Leggi anche: "Dammi i soldi o ti ammazzo". Armato di coltello e cesoie minaccia uomo sotto casa

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

«Dammi i soldi e il monopattino o ti ammazzo»: corteo pro Pal a Torino, le rapine dopo la guerriglia in piazza; Maltratta il padre: Dammi i soldi per le dosi; Maltratta il padre | Dammi i soldi per le dosi; Dammi 400 euro o ti ammazzo Ma l’avvocato denuncia tutto arrestato l’estorsore.

"Dammi i soldi o ti ammazzo". La violenza dei pro Pal a Torino - Le indagini hanno permesso di individuare alcuni soggetti che si sono resi protagonisti della violenza di piazza nei cortei per la Palestina e poi di rapine violente con minacce di accoltellamenti ... msn.com