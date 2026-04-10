Dall' ultima promozione del Palermo alla Nazionale Silvio Baldini sarà il ct per due gare

Silvio Baldini sarà il nuovo commissario tecnico per le prossime due partite della Nazionale. Quattro anni fa, ha guidato il Palermo alla promozione in Serie A, dopo aver ripartito dalla Serie D nel 2019. La sua nomina arriva in un momento di cambiamenti per la squadra nazionale, che si prepara alle sfide imminenti con un allenatore temporaneo.

Quattro anni fa ha centrato la promozione col Palermo, l'ultima per i rosanero ripartiti dalla D nel 2019. Nella scorsa stagione ha rifatto l'impresa col Pescara. E ora, dopo sette vittorie su otto gare, con l'Under 21, Silvio Baldini si ritroverà a guidare la Nazionale maggiore, reduce dalla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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