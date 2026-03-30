Silvio Baldini verso la Svezia | Non sarà facile ma i ragazzi hanno risposto alla grande

L’Italia Under 21 si prepara per una sfida di qualificazione agli Europei 2027 in Svezia. L’allenatore ha dichiarato che sarà una partita difficile, ma i giocatori hanno mostrato grande impegno e hanno risposto positivamente agli allenamenti. La squadra si sta preparando con attenzione in vista dell’incontro, che rappresenta un passaggio importante nel percorso di qualificazione.

La Nazionale italiana Under 21 è pronta ad una nuova importante sfida nel percorso delle Qualificazioni agli Europei 2027 di categoria. Dopo la convincente prova ad Empoli contro la Macedonia del Nord, battuta nettamente per 4-0, gli Azzurrini affronteranno martedì 31 marzo alle ore 18.30 i pari età della Svezia, nel tentativo di continuare l’inseguimento alla Polonia, prima nel Gruppo E. Trasferta insidiosa a Boras per i ragazzi guidati di Silvio Baldini, contro una nazionale che ha racimolato 10 punti nelle sette gare disputate fino a questo momento. Gli Azzurrini devono chiudere nel migliore dei modi la finestra di marzo delle qualificazioni, per poi proiettarsi con più serenità alle ultime due partite in programma ad aprile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Silvio Baldini verso la Svezia: “Non sarà facile ma i ragazzi hanno risposto alla grande” Articoli correlati Silvio Baldini soddisfatto: “La squadra gira grazie ai ragazzi, sono più in ansia per l’Italia di Gattuso”Missione compiuta per la Nazionale italiana U21 di Silvio Baldini, impegnata a Empoli nel settimo impegno delle qualificazione agli Europei 2027 di... Silvio Baldini verso la Macedonia del Nord con l’Under 21: “Nel calcio di oggi non esistono partite scontate”Nella settima giornata del Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio, la seconda del girone di ritorno, l’Italia sfiderà la...