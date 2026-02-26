Firenze restaurata l’Urna del Bottarone a 60 anni dall’alluvione | la nuova vita degli sposi etruschi al Maf

A distanza di sei decenni dall’alluvione che colpì Firenze, l’Urna del Bottarone è stata restaurata e restituita al pubblico. L’intervento ha permesso di recuperare un importante reperto degli sposi etruschi conservato al Museo Archeologico Nazionale. La riparazione è stata realizzata grazie a un lavoro di restauro accurato, che ha coinvolto esperti e tecniche specializzate. La città può ora ammirare nuovamente questo pezzo di storia.

Il Museo Archeologico riporta alla luce uno dei suoi capolavori più identitari: sarà visitabile da venerdì 27 a domenica 1° marzo dalle 9 alle 18 a ingresso gratuito Sessant'anni fa il fango dell'alluvione dell'Arno invase Firenze e il Museo Archeologico Nazionale non fu risparmiato dalla furia dell'acqua con gravi danni alle sale della sezione del Museo Topografico dell'Etruria. L'acqua e la melma superarono i due metri di altezza travolgendo il laboratorio di restauro, l'archivio fotografico e i resti della civiltà etrusca. Adesso, nell'ambito di tourismA 2026, organizzato dalla rivista Archeologia Viva (Giunti Editore), il Museo Archeologico presenta in anteprima assoluta al Palazzo dei Congressi di Firenze la mostra I colori dell'alabastro. Restaurata l'urna etrusca del Bottarone(Adnkronos) – Sessant'anni fa il fango dell'alluvione dell'Arno invase Firenze e il Museo Archeologico Nazionale non fu risparmiato dalla furia... Il restauro dell'Urna del Bottarone si inserisce in un più ampio impegno della Svizzera a promuovere progetti congiunti con l'Italia nel settore culturale. La cultura è un'esperienza che si condivide ... Dal 27 febbraio al 1° marzo in anteprima l'evento espositivo I colori dell'alabastro. Il restauro dell'Urna del Bottarone ...